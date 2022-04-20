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Погиб выступавший с Зеленским в парламенте Греции боевик «Азова»

Skai: выступавший с Зеленским в парламенте Греции боевик «Азова» погиб под Мариуполем

Фото: Costas Baltas / Reuters

Выступавший перед греческим парламентом украинский боевик из батальона «Азов» «грек Михаил» погиб в Мариуполе. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил греческий телеканал Skai со ссылкой на источники.

Согласно информации, боевик «Азова» убит в боях в Мариуполе

Телеканал Skai

При этом вещатель не указал источник данных сведений. Помимо этого, телеканал предупредил, что достоверные данные о том, жив боевик или нет, в данный момент отсутствуют.

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19 апреля 2022

Скандал в парламенте Греции

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский вместе с боевиками батальона «Азов» выступил по видеосвязи перед парламентом Греции. Во время своего выступления, которое длилось 15 минут, глава государства рассказал об обстановке на Украине и призвал Грецию оказать максимальную поддержку республике. Он также предложил депутатам посмотреть видеозапись с обращением двух бойцов «Азова» из Мариуполя, о гибели одного из которых 19 апреля и сообщил греческий телеканал.

Выступление Зеленского с бойцами «Азова» вызвало скандал в греческом парламенте. Депутаты компартии Греции КПГ и правой партии «Греческое решение» проигнорировали речь украинского президента, отказавшись присутствовать в это время на заседании парламента. Председатель партии «СИРИЗА — Прогрессивный альянс» Алексис Ципрас не встал после окончания выступления Зеленского, а секретарь политсилы Ольга Геровасили назвала появление членов «Азова» перед парламентом недопустимым и совершенно неуместным.

Поприветствовали Зеленского только парламентарии от правящей партии «Новая демократия».

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12 апреля 2022

Реакция правительства Греции

Правительство Греции назвало выступление перед греческим парламентом бойцов из «Азова» ошибочным.

Президент [Украины Владимир] Зеленский в своем выступлении перед греческим парламентом описал страдания, причиненные украинскому народу российским вторжением, и акцентировал внимание на героическом сопротивлении своего народа. Включение в речь сообщения члена батальона "Азов" было ошибочным и неуспешным

Яннис Икономуофициальный представитель правительства Греции

Вместе с тем Иконому обратил внимание, что при этом правительство считает возмутительным попытки использовать эту ошибку «для оправдания российского вторжения». Он осудил поведение части парламентской оппозиции, заявив, что «позор — это равноудаленность и позиция повинности, которые они представили сегодня в парламенте».

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Сегодня

Извинения перед Россией

10 апреля группа представителей греческой общественной организации «Всемирная сеть эллинизма» передала в посольство России в Греции петицию с извинениями за позицию, которую правительство Греции заняло в отношении Москвы и событий на Украине.

Также в петиции критикуется выступление перед греческим парламентом бойцов из батальона «Азов». Общественники пришли к посольству с греческими флагами с цветами, а также написали сопровождающее письмо.

От имени греков мы хотим попросить у вас прощения за оскорбительное для нашей истории поведение греческого правительства, которое, высылая российских дипломатов из Греции, оскорбляет нас как греков, так и как демократов и православных христиан!

«Всемирная сеть эллинизма»

Выступивший у посольства от имени организации профессор Университета Фракии Йоргос Павлос зачитал петицию, в которой члены организации назвали «трагической и роковой ошибкой» правительства Греции «считать Россию и российский народ нашим врагом, отправляя оружие на Украину и высылая российских дипломатов в качестве персон нон грата в Греции».

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Марина Совина
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