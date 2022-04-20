Стало известно о критической точке в отношениях США и Саудовской Аравии

WSJ: разногласия США и Саудовской Аравии достигли пика на фоне спецоперации на Украине

Отношения США и Саудовской Аравии за годы пребывания у власти американского лидера Джо Байдена достигли самого низкого уровня за последние десятилетия. О критической точке во взаимодействии двух стран стало известно The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом особенно обострились на фоне начала спецоперации России на Украине. Так, несмотря на то, что Белый дом настаивал на наращивании добычи нефти Саудовской Аравией, чтобы снизить мировые цены на данный вид энергоносителей и лишить Москву существенной части доходов, королевство отказалось предпринимать какие-либо меры в данном направлении.

По данным WSJ, американцы направили свою делегацию в Эр-Рияд спустя три недели после начала российской спецоперации, однако в Саудовской Аравии ее встретили довольно холодно. Кроме того, известно, что чиновники из Белого дома работали над организацией телефонного разговора между Байденом и наследным принцем Мухаммедом бин Салманом в начале февраля, однако в последний момент саудовская сторона отказалась от переговоров. При этом в марте наследный принц принял звонок президента России Владимира Путина и подтвердил приверженность Эр-Рияда сохранению своей нефтяной сделки с Москвой.

Помимо позиции Саудовской Аравии по ситуации на Украине, ухудшению отношений между странами способствовала острая негативная реакция со стороны США на убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Так, пишет WSJ, сообщалось, что в ходе встречи Мухаммеда бин Салмана с помощником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном в сентябре прошлого года наследный принц накричал на представителя США после того, как тот поднял вопрос об убийстве Хашогги. После этого он также якобы заявил о том, что Вашингтон может забыть о своей просьбе по увеличению добычи нефти.

Как рассказали изданию высокопоставленные саудовские чиновники, в 2021 году наследный принц обсуждал со своим отцом, королем Салманом ибн Абдул Азизом и советниками возможный ответ на давление со стороны Белого дома. Одним из рассматривавшихся вариантов было освобождение большего числа политзаключенных, которое означало бы, что Эр-Рияд идет на уступки Вашингтону. Однако в итоге Мухаммед бин Салман выбрал более агрессивное направление внешней политики в отношении США и решил обратиться к возможности укрепить зарождающиеся союзы с Россией и Китаем.

В марте сообщалось, что Эр-Рияд обеспокоен «сдержанной» реакцией США на ракетные удары хуситов в Йемене, а также потенциальным восстановлением иранского ядерного соглашения, которое якобы не учитывает озабоченности двух стран в сфере безопасности. Кроме того, по информации источников, Саудовская Аравия хочет, чтобы Вашингтон предоставил наследному принцу юридический иммунитет, поскольку в США ему грозит ряд судебных исков.