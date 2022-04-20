Фольклор ненцев из тундры станет комиксом

В ЯНАО ненецкий фольклор издадут в виде комиксов

В Ямало-Ненецком автономном округе планируется издание сборника ненецкого фольклора в виде комиксов. Об этом сообщает издание GoArctic.

Издание будет включать в себя пять сказок о путешествиях оленеводов, полностью написанные на их диалекте. Планируется, что оно станет первой частью проекта «Ямальский комикс», который запущен расположенным в Салехарде музеем имени Ивана Шемановского и петербуржским художником Юлией Никитиной. Обработкой фольклорного материал занимается научный сотрудник сектора культурной антропологии НЦИА Стэлла Раздымаха.

«Это будут пять ранее неопубликованных сказок на ненецком языке тундрового диалекта ямальского говора. Моя задача как исследователя при подготовке текстов максимально сохранить специфику традиции исполнительского мастерства», — рассказала ученая о проекте.

Ранее в Бурятии создали анимированный комикс по мотивам национальной легенды о птице-лебеде, хун шубууне.