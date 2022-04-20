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Спорт

Стала известна зарплата исключенных из сборной Украины российских биатлонисток

Исключенные из сборной Украины российские биатлонистки получали от 300 до 1000 долларов
Анна Кривонос

Анна Кривонос . Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российские биатлонистки, исключенные из сборной Украины, зарабатывали от 300 до 1000 долларов США в месяц. Об этом изданию «Сегодня» рассказала чемпионка мира среди юниоров Анна Кривонос.

По словам биатлонистки, входившей в состав украинской национальной команды, ее натурализованные партнерши по сборной получали больше многих других спортсменок. Кривонос подчеркнула, что зарплаты складывались из выплат от нескольких ведомств.

Об исключении из сборной Ольги Абрамовой, Екатерины Бех и Оксаны Москаленко стало известно 14 апреля. Тренер Евгений Колупаев объяснил, что по результатам прошлого сезона они не выполнили критерии попадания в команду и получения заработной платы.

Все три биатлонистки сменили спортивное гражданство с российского на украинское. Абрамова начала выступать за украинскую сборную в 2012 году, Бех и Москаленко — в 2018-м. Абрамова трижды выигрывала летний чемпионат мира. Бех — двукратная чемпионка мира среди юниоров.

Алексей Гусев
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