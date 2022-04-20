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Спорт

ФИФА приостановила выплаты за чемпионат мира 2018 года

Директор по развитию РФС Митрофанов сообщил, что ФИФА приостановила выплаты за ЧМ-2018

Фото: Mathias Bergeld / Globallookpress.com

Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила выплаты за чемпионат мира 2018 года. Об этом РИА Новости рассказал директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«От ФИФА мы должны получить 100 миллионов долларов. РФС уже получил 30 процентов от общей суммы. Сейчас позиция ФИФА состоит в том, что выплаты приостановлены», — заявил он. При этом Митрофанов добавил, что об отмене выплат речи не идет.

В ноябре 2021 года британский журналист Ник Харрис сообщил, что при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018 присутствовала серьезная коррупционная составляющая. В ответ на это генеральный директор оргкомитета турнира Алексей Сорокин заявил, что отрицает любые обвинения в адрес организаторов. «На самом деле, это уже перерастает в какой-то гротеск. Комментировать такие новости уже нет сил, мы уже все сказали на эту тему много раз. Видимо, им совсем не о чем писать!» — возмутился он.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году проходил в 11 российских городах. Победителем турнира стала сборная Франции. Сборная России на мундиале пробилась в четвертьфинал. ФИФА признала чемпиона мира-2018 лучшим за всю историю проведения турнира.

Дарья Коршунова
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