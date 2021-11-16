Российские организаторы ЧМ-2018 ответили на обвинения британцев в подкупе ФИФА

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу Алексей Сорокин прокомментировал обвинения британских СМИ в подкупе российской стороной Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит РИА Новости.

Сорокин заявил, что отрицает любые обвинения в адрес организаторов. «На самом деле, это уже перерастает в какой-то гротеск. Комментировать такие новости уже нет сил, мы уже все сказали на эту тему много раз. Видимо, им совсем не о чем писать!» — ответил он.

Ранее 16 ноября британский журналист Ник Харрис написал в Twitter, что при выборе страны-хозяйки чемпионата мира в России якобы была серьезная коррупционная составляющая.

ФИФА признала ЧМ-2018 лучшим за всю историю проведения турнира. Победителем мундиаля стала сборная Франции. Отечественная национальная команда на турнире пробилась в четвертьфинал.

Россия получила право провести мундиаль по итогам голосования 2 декабря 2010 года в швейцарском Цюрихе, победив во втором туре. На его организацию, по оценкам оргкомитета, было потрачено 688 миллиардов рублей.