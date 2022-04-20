Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Володин обвинил Евросоюз в воровстве газа

Спикер Госдумы Володин обвинил Евросоюз в постоянном воровстве газа

Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Санкции Европы в отношении России незаконны, и странам Евросоюза обязательно придется их когда-нибудь компенсировать, хотя когда именно и каким образом, пока непонятно. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом он обвинил Европу, в том, что та «постоянно ворует запасы газа» у России, забирает деньги из бюджета страны, а значит, и у самих россиян.

Комментируя вопрос оплаты газовых контрактов в рублях, на чем настаивает Россия, Володин напомнил, что Европа — не единственный потребитель российских энергоресурсов, и у страны есть возможность перенаправить их. По словам спикера ГД, европейские страны, подчеркивая, что намерены искать других поставщиков, ставят крест на долгосрочных отношениях с Россией.

Политик предложил властям стран ЕС проявить ответственность перед своими гражданами и избежать энергетического коллапса, но при этом заметил, что у Москвы, «видя зашкаливающую русофобию», спасть Европу желания нет. Володин уверен, что Россия адаптирована к вызовам, а вот европейские страны, привыкшие жить беззаботно, могут не справиться.

О каких других направлениях поставок газа идет речь, председатель нижней палаты российского парламента не уточнил. В Европу, включая Турцию, Россия по газопроводам поставляла порядка 200 миллиардов кубометров в год. В Китай по маршруту «Сила Сибири» в 2021 году прокачано порядка 10 миллиардов. В перспективе поставки могут достигнуть 38 миллиардов, кроме того, в феврале была достигнута договоренность о продаже еще 10 миллиардов кубометров с дальневосточных месторождений.

Перевести газовые контракты на рублевую форму оплаты в кратчайшие сроки 23 марта потребовал президент страны Владимир Путин. Соответствующий указ был подписан 1 апреля. Суть требований заключается в том, чтобы покупатели переводили валюту на счета российского банка, после чего тот будет менять ее внутри России и переводить «Газпрому» уже рубли.

Российские власти настаивают, что фактически для европейских стран ничего не изменится, однако партнеры Газпрома не уверены, что такой подход не попадает под санкции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о двух сбитых в Донбассе «Точках-У»
Планировавшие массовое убийство в школе Саратова подростки получили срок
Российский фондовый рынок открылся падением
Минобороны заявило об уничтожении 73 объектов ВСУ
Стало известно о планах повысить возраст для руководителей на госслужбе
Американский самолет патрулировал Черное море перед затоплением «Москвы»
Минобороны сообщило об обстреле 1053 объектов на Украине
ЛНР обвинила Украину в эвакуации командования из зоны боевых действий
Российский чемпион Bellator высказался о повторном поединке с бывшим бойцом UFC
Россиянам раскрыли способ сэкономить на одном виде товаров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.