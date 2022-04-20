Володин обвинил Евросоюз в воровстве газа

Спикер Госдумы Володин обвинил Евросоюз в постоянном воровстве газа

Санкции Европы в отношении России незаконны, и странам Евросоюза обязательно придется их когда-нибудь компенсировать, хотя когда именно и каким образом, пока непонятно. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом он обвинил Европу, в том, что та «постоянно ворует запасы газа» у России, забирает деньги из бюджета страны, а значит, и у самих россиян.

Комментируя вопрос оплаты газовых контрактов в рублях, на чем настаивает Россия, Володин напомнил, что Европа — не единственный потребитель российских энергоресурсов, и у страны есть возможность перенаправить их. По словам спикера ГД, европейские страны, подчеркивая, что намерены искать других поставщиков, ставят крест на долгосрочных отношениях с Россией.

Политик предложил властям стран ЕС проявить ответственность перед своими гражданами и избежать энергетического коллапса, но при этом заметил, что у Москвы, «видя зашкаливающую русофобию», спасть Европу желания нет. Володин уверен, что Россия адаптирована к вызовам, а вот европейские страны, привыкшие жить беззаботно, могут не справиться.

О каких других направлениях поставок газа идет речь, председатель нижней палаты российского парламента не уточнил. В Европу, включая Турцию, Россия по газопроводам поставляла порядка 200 миллиардов кубометров в год. В Китай по маршруту «Сила Сибири» в 2021 году прокачано порядка 10 миллиардов. В перспективе поставки могут достигнуть 38 миллиардов, кроме того, в феврале была достигнута договоренность о продаже еще 10 миллиардов кубометров с дальневосточных месторождений.

Перевести газовые контракты на рублевую форму оплаты в кратчайшие сроки 23 марта потребовал президент страны Владимир Путин. Соответствующий указ был подписан 1 апреля. Суть требований заключается в том, чтобы покупатели переводили валюту на счета российского банка, после чего тот будет менять ее внутри России и переводить «Газпрому» уже рубли.

Российские власти настаивают, что фактически для европейских стран ничего не изменится, однако партнеры Газпрома не уверены, что такой подход не попадает под санкции.