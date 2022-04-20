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Высылаемые из Японии российские дипломаты покинули посольство

Автобус с высланными из Японии российскими дипломатами покинул посольство в Токио

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Сотрудники российского посольства и торгового представительства в Японии, о высылке которых объявил ранее японский МИД, в среду, 20 апреля, покидают Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Автобус с дипломатами выехал с территории посольства под марш «Прощание славянки» и направился в сторону аэропорта Ханэда. Сотрудники посольства и члены их семей вернутся в Россию спецбортом. Вылет будет осуществлен в ближайшие часы.

8 апреля сообщалось, что власти Японии объявили восемь российских дипломатов персонами нон грата. Решение Токио коснулось сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио.

Посол России в Токио Михаил Галузин заявил, что высылка российских дипломатов из Японии не останется без соответствующего ответа Москвы. Он причислил Японию к ряду стран, проводящих недружественную политику в отношении России и напомнил о необходимости поддерживать дипломатические каналы в условиях сложной международной обстановки.

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Марина Совина
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