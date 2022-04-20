ЛНР обвинила Украину в эвакуации командования из зоны боевых действий

Народная милиция ЛНР заявила, что из Золотого вывезли на вертолете генерала ВСУ

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) обвинила власти Украины в эвакуации командования из зоны боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко заявил, что из населенного пункта Золотое на вертолете были вывезены генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) и администрация города.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия начала битву за Донбасс, которую готовила давно. Он предупредил, что украинцы будут защищаться и бороться.

Вечером 18 апреля обстановка в зоне боевых действий в Донбассе обострилась. В частности, сообщалось, что ЛНР начала масштабную артподготовку по позициям ВСУ. Интенсивная стрельба велась из самоходных гаубиц. Примерно за сутки до этого глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал «конкретную» специальную операцию на территории Украины.