Президент Франции Макрон призвал Европу стать «силой равновесия» из-за ситуации на Украине

Роль Франции состоит в том, чтобы оказывать поддержку Украине, заявил действующий глава государства и кандидат во французские президенты Эммануэль Макрон во время дебатов, пишет РИА Новости.

По словам политика, Парижу необходимо придерживаться линии, которая не позволит конфликту разрастись. Он призвал Европу стать «силой равновесия».

Макрон усомнился в мирном урегулировании конфликта на Украине в ближайшее время. Переговоры проходят «в очень несправедливых условиях агрессии, в условиях, куда Париж не будет вмешиваться», считает лидер. Он отметил, что Франция, Германия, Европа «сделали все, чтобы избежать сложной ситуации», и подчеркнул, что Брюссель планирует вводить новые санкции против России, на которые Москва будет отвечать контрсанкциями.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля.