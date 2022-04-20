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Макрон призвал Европу стать «силой равновесия»

Президент Франции Макрон призвал Европу стать «силой равновесия» из-за ситуации на Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Роль Франции состоит в том, чтобы оказывать поддержку Украине, заявил действующий глава государства и кандидат во французские президенты Эммануэль Макрон во время дебатов, пишет РИА Новости.

По словам политика, Парижу необходимо придерживаться линии, которая не позволит конфликту разрастись. Он призвал Европу стать «силой равновесия».

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Макрон усомнился в мирном урегулировании конфликта на Украине в ближайшее время. Переговоры проходят «в очень несправедливых условиях агрессии, в условиях, куда Париж не будет вмешиваться», считает лидер. Он отметил, что Франция, Германия, Европа «сделали все, чтобы избежать сложной ситуации», и подчеркнул, что Брюссель планирует вводить новые санкции против России, на которые Москва будет отвечать контрсанкциями.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля.

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Марина Совина
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