Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Мариуполе пройдет шествие «Бессмертного полка»

В Мариуполе в День Победы пройдет шествие «Бессмертного полка»

Фото: Alexander Rekun / Globallookpress.com

В Мариуполе в День Победы пройдет шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщила заместитель мэра города Виктория Калачева, передает ТАСС.

«Мариупольцы очень ждут это мероприятие», — заявила заместитель главы администрации.

Она добавила, что, по ее мнению, «Бессмертный полк» — это главное и самое патриотическое мероприятие, которое должно состояться в этом году 9 мая.

Ранее организаторы «Бессмертного полка» допустили, что шествие может состояться на территории Украины, если там будет обеспечена безопасность участников акции.

Также стало известно, что организаторы акции разрешили приносить на шествие портреты российских военнослужащих, погибших в ходе военной спецоперации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Россия испытала ракету «Сармат»
МИД России осудил высказывание Санду о георгиевской ленте
Ведущая Первого канала раскритиковала блогеров
10-летняя школьница создала империю игрушек и стала миллионершей
Израиль отказался продавать Украине вооружение
Германия отвергла требования России по оплате газа
Юэн Макгрегор женится на Мэри Элизабет Уинстэд
Назван главный тренер сборной России по хоккею на ближайшие матчи
Шойгу показал Путину первый запуск ракеты «Сармат»
Новую функцию iPhone 14 оценили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.