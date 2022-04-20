В Мариуполе пройдет шествие «Бессмертного полка»

В Мариуполе в День Победы пройдет шествие «Бессмертного полка»

В Мариуполе в День Победы пройдет шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщила заместитель мэра города Виктория Калачева, передает ТАСС.

«Мариупольцы очень ждут это мероприятие», — заявила заместитель главы администрации.

Она добавила, что, по ее мнению, «Бессмертный полк» — это главное и самое патриотическое мероприятие, которое должно состояться в этом году 9 мая.

Ранее организаторы «Бессмертного полка» допустили, что шествие может состояться на территории Украины, если там будет обеспечена безопасность участников акции.

Также стало известно, что организаторы акции разрешили приносить на шествие портреты российских военнослужащих, погибших в ходе военной спецоперации на Украине.