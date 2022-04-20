Захарова назвала число иностранных наемников на Украине

Представитель МИД Захарова заявила о 7000 иностранных наемниках из 63 стран на Украине

С начала российской спецоперации на Украине Киев привлек для участия в конфликте около семи тысяч иностранных наемников из 63 государств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«С начала специальной военной операции киевский режим привлек на Украину, только по открытым данным, порядка семи тысяч иностранных наемников из 63 государств», — сообщила она.

Захарова также считает, что страны НАТО делают все, чтобы затянуть активную фазу операции. «Они наращивают поставки военной техники, оружия, боеприпасов, подталкивают киевский режим к продолжению агрессии против ДНР и ЛНР и новым военным преступлениям неонацистов», — заключила она.

Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщил, что проведет работу по установлению данных иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на Украине. В СКР намерены изучить сведения Минобороны России о том, что киевский режим привлек на свою сторону 6824 иностранца из 63 государств.