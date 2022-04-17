Российские следователи выяснят данные 6 тысяч наемников на Украине

СКР установит личности 6824 иностранных наемников из 63 стран, воюющих на Украине

Следственный комитет России (СКР) проведет работу по установлению данных иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В СКР намерены изучить сведения Минобороны России о том, что киевский режим привлек на свою сторону 6824 иностранца из 63 государств. Следователи выяснят их личности при расследовании уголовных дел для дачи уголовно-правовой оценки действиям наемников против мирного населения.

15 апреля СКР сообщил о расследовании фактов присутствия в рядах украинских войск бойцов французского легиона, а также наемников из Польши и Франции. В частности, по предоставленным Минобороны России данным, ракетные войска в селе Изюмское Харьковской области на Украине уничтожили отряд польских наемников из 30 человек.

Эти факты будут расследованы СКР в рамках уголовного дела о вербовке и участии иностранных наемников при проведении российской спецоперации по защите Донбасса.

В Запорожье прибыли около двух тысяч иностранных наемников. Отмечалось, что среди них есть бойцы из исламских стран, в том числе Турции и Азербайджана.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.