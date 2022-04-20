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Путин усомнился в одной из теорий образования Древнерусского государства

Владимир Путин усомнился в норманской теории образования Древнерусского государства

Фото: Михаил Терещенко / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин усомнился в норманской теории образования Древнерусского государства, согласно которой главную роль в его становлении сыграли варяги. Об этом сообщает РИА Новости.

По этой версии славянские племена не могли управлять собой самостоятельно, поэтому призвали варягов на княжение. Они обратились за помощью к братьям Синеусу, Трувору и Рюрику. Последний основал первую династию на русском престоле.

«То, что он с дружиной пришел откуда-то из Скандинавии, совсем не значит, что верна вот эта норманская теория образования Русского государства, его же призвали. Кто-то же его призвал на служение, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял», — сказал глава государства на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Российский лидер заметил, что призыв Рюрика говорит о том, что на территориях уже существовали прогосударственные структуры. Также, напомнил Путин, есть мнение, что Рюрик не случайно оказался в Новгороде. Возможно, у него в роду были славяне.

Ранее сообщалось, что на Рюриковом городище в Великом Новгороде ученые обнаружили остатки деревянной крепости середины или конца IX века. Основание древнего сооружения сложено из 12-метровых дубовых бревен. Находка хорошо сохранилась благодаря высокому качеству древесины и достаточной увлажненности почвы.

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Варвара Кошечкина
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