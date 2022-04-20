В США захотели спасти атомные станции

Министерство энергетики США разработало программу по спасению атомных станций

Министерство энергетики США разработало программу поддержки нерентабельных атомных станций стоимостью 6 миллиардов долларов, захотев спасти отрасль, в которой множество реакторов вывели из эксплуатации. Об этом сообщает Bloomberg.

Программа будет финансироваться из проекта стоимостью 550 миллиардов долларов. Владельцы реакторов смогут подать заявки на кредиты, чтобы сохранить предприятия, которые могут закрыться по экономическим причинам. В ближайшее время департамент предоставит руководство по подаче заявок.

Сохранение станций в США объяснили стремлением к 2050 году достичь нулевых выбросов углерода. В общей сложности в стране находятся 93 реактора, которые обеспечивают энергией ее пятую часть. Однако они не выдерживают конкуренции с энергией от природного газа и возобновляемых источников. Часть из станций уже остановили работу, включая Индиан-Пойнт в штате Нью-Йорк — в итоге увеличилось количество выбросов в атмосферу из-за большого использования природного газа.

О подготовке сенатом США законопроекта под крупную программу поддержки национальной ядерной энергетики стало известно в августе 2021 года. Власти озаботились спасением отрасли от полного краха. Министерство энергетики решило провести экспертизу ядерных реакторов, оказавшихся под угрозой закрытия.