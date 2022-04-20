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В Госдуме предложили Зеленскому обменять себя на боевиков из «Азовстали»

Депутат Шеремет предложил президенту Зеленскому обменять себя на боевиков из «Азовстали»

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский должен поступить по-мужски и обменять себя на боевиков, которые засели в «Азовстали» в Мариуполе. С таким предложением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

«Зеленский может обменять себя на украинских нацистов и боевиков, засевших на "Азовстали". Это, наверное, будет впервые, когда он поступит по-мужски и достойно», — сказал Шеремет.

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По его словам, Зеленский воспринимает происходящее на Украине как кино и посылает на верную смерть чужих отцов и сыновей. Депутат подчеркнул, что президент забывает, что второго дубля у этого «кино» не будет.

Политик обратил внимание на то, что украинский лидер спрятал свою семью за границей и переживает за «Азовсталь» в Мариуполе, так как жизнь иностранных наемников и инструкторов для него важнее, чем жизнь бойцов Вооруженных сил Украины.

Шеремет допустил, что депутат Верховной Рады Виктор Медведчук, который обратился к российскому президенту Владимиру Путину и Зеленскому с просьбой обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя, мог записать свое обращение под давлением Службы безопасности Украины. «Националисты, по всей видимости, заставляют его говорить те или иные фразы. Я в этом ни секунду не сомневаюсь», — подытожил депутат.

О задержании отпущенного под домашний арест Медведчука, которого подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, стало известно в ночь на 13 апреля. Его фотографию в наручниках и камуфляжной форме опубликовал Зеленский. Задержание Медведчука подтвердили украинские спецслужбы.

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Анастасия Шейкина
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