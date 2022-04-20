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Выявлена причина быстрых радиовсплесков в космосе

Astrophysical Journal: причиной быстрых радиовсплесков является магнитное влияние планет

Фото: Shutterstock

Китайские ученые из Нанкинского университета выявили причину, по которой в космосе происходят быстрые радиовсплески (FRB). Результаты работы описаны в Astrophysical Journal.

Согласно расчетам исследовательской группы, быстрые радиовсплески могут быть вызваны магнитным влиянием нейтронных звезд и их планет с высокоэллиптической орбитой. По словам одного из авторов работы, когда планета и звезда подходят слишком близко друг к другу, гравитация звезды удлиняет и искажает планету, и способна даже оторвать некоторые небольшие сгустки от планеты.

Затем это явление вызывает массивный радиационный ветер, похожий на солнечный ветер, но гораздо мощнее. Именно это взаимодействие и производит такие сильные радиоизлучения. При этом некоторые из FRB могут повторяться, а другие — выплескиваться только один раз.

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В марте 2022 года американские астрономы из Вашингтонского университета опубликовали исследование, в котором заявили, что недавно выявленный источник радиоизлучения GLEAM-X J162759.5−523504.3 представляет собой редкий астрофизический объект, который сочетает в себе признаки белых карликов и пульсаров.

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Елена Апазиди
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