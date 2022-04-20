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Путин пообещал поддержку блогерам с «интересным и понятным» контентом

Президент Путин пообещал поддержку блогерам c «интересным и понятным» контентом

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин пообещал поддерживать блогеров, которые своим «интересным и понятным» контентом смогут переманить подписчиков у тех, кто создает «чернуху». Об этом он сообщил на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей», пишет РИА Новости.

Путин рассказал, что тем, кто занимается в интернете «чернухой», удается привлечь внимание большого числа подписчиков. Однако, по мнению президента России, стремление таких блогеров «заработать любой ценой» не является благородным.

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Евгения Наумова
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