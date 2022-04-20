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Россия призвала США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций

Посольство РФ в Вашингтоне призвало США отказаться от политики блокады и санкций

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Россия призывает США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешнеполитическом курсе. Об этом говорится в Twitter-аккаунте российского посольства в Вашингтоне.

Комментарий российской дипмиссии приурочен к сообщениям о предстоящем 21 апреля новом раунде диалога высокого уровня между США и Кубой по проблемам миграции. Посольство России поприветствовало это шаг.

Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Пора США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешней политике

Посольство России в США

Усиление санкций

Госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюз (ЕС) и США намерены усилить санкции против России в ближайшие дни, в том числе они затронут энергоресурсы.

Было решено, что санкции будут усилены в ближайшие дни. Эти ограничения коснутся энергоресурсов, в частности нефти

Клеман БонГоссекретарь при Министерстве иностранных дел Франции

Клеман отметил, что ограничения на поставки нефти необходимы, чтобы «прекратить финансировать» спецоперацию Россию на Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила, что администрация США может ужесточить режим односторонних санкций против России на этой неделе. Она пояснила, что Вашингтон все еще рассматривает вопрос о дополнительных антироссийских санкциях, «идет процесс», некоторые из рестрикций изучаются исполнительной властью США. При этом Псаки не уточнила, о каких именно ограничительных мерах может идти речь.

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19 апреля стало известно, что власти Канады приняли решение ввести персональные санкции в отношении 14 российских физических лиц, в числе которых оказалась председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, а также несколько бизнесменов.

В санкционный список были включены предприниматели Михаил Гуцериев, Петр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко, а также виолончелист Сергей Ролдугин.

Кроме того, меры распространяются на Марию Лаврову, Катерину Тихонову, Марию Воронцову и Екатерину Винокурову.

Условие для отмены санкций

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо назвал условие для отмены санкций против России. По его словам, это возможно, если российская сторона изменит свою политику.

Мы всегда хотим быть уверенными, что принятые санкции могут в какой-то момент быть отменены, если поведение изменится

Уолли Адейемо Заместитель министра финансов США

По словам Адейемо, подвергнутые санкциям лица должны понимать, что цель ограничений — это изменение поведения.

В Белом доме также сообщили, что США будут готовы обсудить возможность отмены некоторых санкций против России в случае, если Москва и Киев достигнут договоренностей в ходе переговоров.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь отметил, что Вашингтон не планирует заключать сделку в обход Украины, в рамках которой снимет ограничения с России.

Но если некоторая мера по смягчению санкций будет включена в какое-то заслуживающее доверия дипломатическое решение, возглавляемое Украиной, то это то, что мы с радостью обсудим

Джейк СалливанПомощник американского президента по национальной безопасности

По словам заместителя директора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха, первое, что Россия должна сделать для отмены санкций США — остановить спецоперацию на Украине.

Сингх отметил, что в настоящее время и близко не подошли «к этому моменту». Он также напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже заявлял о необходимости остановить конфликт для прекращения экономической изоляции России.

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В апреле представитель президента Турции Ибрагим Калын призвал подготовить план по постепенному снятию санкций с России в случае договоренности Москвы и Киева. «Это нужно сделать, поскольку при наличии договоренностей необходимо знать все следующие этапы, процессы», — подчеркнул он.

Как справляется Россия?

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия выдержала первый удар западных санкций.

По его словам, ситуация на рынке труда в стране в настоящее время стабильная. Также Решетников указал, что инфляция в стране снижается, и по данным за прошлую неделю, произошло ее значительное замедление.

За неделю со 2 по 8 апреля цены выросли на 0,66 процента. Напомню, в начале марта цены повышались темпом более двух процентов в неделю

Максим Решетников Глава Минэкономразвития

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также рассказала о последствиях западных санкций для России. По ее словам, для экономики страны начинается непростой период структурных изменений. Вместе с тем глава ЦБ добавила, что российская банковская система «крепко стоит на ногах» и способна выдерживать серьезные удары.

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Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что ситуация в российской экономике стабилизируется, а курс рубля возвращается к уровням начала года. Он отметил, что товарные запасы в российских торговых сетях восстанавливаются и спрос пришел в норму. «Инфляция в России сейчас стабилизируется», — подчеркнул он.

Политик призвал поддержать россиян и помочь справиться с инфляционной волной. Он также заявил о необходимости постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда, своевременно принимать решения. По мнению президента, Центробанку и правительству все время это удавалось.

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Марина Совина
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