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Раскрыта связь между личностью человека и его подходом к утренним сборам

The Sun: психолог Дипти Тейт заявила, что с носков начинают одеваться скрытные личности

Фото: Shutterstock

Психолог и эксперт по поведению Дипти Тейт раскрыла связь между личностью человека и порядком надеваемой им одежды. Комментарий эксперта приводит The Sun.

Так, специалистка рассказала, что каждое утро люди неосознанно одеваются в определенной последовательности, которая указывает на их характер и эмоциональное состояние. «Независимо от того, встаете ли вы в последнюю минуту и ​​выбегаете за дверь или предпочитаете более размеренный ритм, все следуют своей индивидуальной логике», — отметила она.

По словам собеседницы издания, порядок сборов «сверху», начиная с макияжа и заканчивая колготками, говорит об уверенности в себе и готовности к достижению целей. «Так одеваются люди, которые хотят произвести впечатление», — заявила эксперт. Кроме того, обратная последовательность — от носков — свойственна более осторожным и скрытным личностям, ставящим личный комфорт на первое место.

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Также психолог подчеркнула, что верхняя половина тела отвечает за социальный портрет, в то время как нижняя — за то, кем человек является на самом деле. Тейт привела в качестве примера рабочие видеозвонки во время пандемии, когда многие сотрудники представали в рубашках, которые дополняли домашними брюками.

Ранее в апреле доктор медицинских наук Моника Вассерманн и психолог-сексолог Иева Кубилюте из Великобритании раскрыли связь между цветом помады девушки и ее личностью. По словам экспертов, любительницы косметического средства оранжевого цвета оптимистичны и питают страсть к путешествиям. В то же время указанный оттенок может свидетельствовать о незрелости и легкомысленности, отметили они. В свою очередь, малиновый цвет говорит о страстной, смелой и уверенной натуре. «Малиновый, более теплый оттенок красного, символизирует решимость и успех, а также излучает атмосферу чувственности», — заявили специалистки.

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Дарья Шляпужникова
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