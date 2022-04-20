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Россия заявила об использовании Западом украинцев в качестве пушечного мяса

Дипломат Полянский заявил, что Запад использует украинцев как пушечное мясо против России

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский Запад заявил об использовании Западом украинцев в качестве пушечного мяса против России. Об этом он сообщил заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер, — считает дипломат.

По мнению постпреда, украинцы нужны западным странам «всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией до последнего украинца».

Полянский также высказал мнение, что призывы Запада к прекращению огня на Украине являются «псевдомиротворческими». По его словам, цель западных государств заключается в перевооружении украинских сил во время паузы в боевых действиях. Он заявил, что Россия будет отделять такие «тактические» призывы от искреннего стремления помочь Киеву «принять единственно правильное и давно назревшее решение».

Марина Совина
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