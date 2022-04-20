Изучено влияние ожирения на развитие рака матки

В Бристольском университете выявили влияние ожирения на развитие рака матки у женщин

Исследователи из Бристольского университета выявили влияние избыточного веса на развитие рака матки. Полученные данные свидетельствуют о том, что многолетнее ожирение увеличивает риск появления онкологии у женщин почти в два раза. Об этом сообщает The Guardian.

В ходе работы ученые проанализировали генетические образцы 120 тысяч женщин из Великобритании, Австралии, Бельгии, Германии, Польши, Швеции и США. Около 13 тысячам испытуемых диагностировали рак матки. Специалисты решили изучить 14 маркеров, которые могли быть взаимосвязаны с развитием онкологии.

Оказалось, что за это ответственны два гормона — инсулин и тестостерон. В дальнейшем ученые планируют исследовать механизм появления ожирения вследствие воздействия этих гормонов, благодаря чему получится разработать препараты, способные регулировать развитие рака, связанного с лишним весом.

В марте 2022 года специалисты Французского национального института здравоохранения и Университета Сорбонны в Париже обнаружили, что некоторые виды сахарозаменителей увеличивают шансы возникновения онкологий.