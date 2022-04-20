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Бывший сотрудник ГИБДД попался на продаже спортсменам военных билетов в Уфе

В Уфе задержан бывший сотрудник ГИБДД по подозрению в продаже спортсменам военных билетов

Фото: Telegram-канал BAZA

В Уфе бывший сотрудник ГИБДД попался на продаже спортсменам военных билетов — его задержали сотрудники ФСБ. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, фигуранта — Фарита Самигуллина — задержали 15 апреля возле «Уфа Арена» с поличным при передаче денег за очередной военный билет, позволяющий «откосить» от службы в армии. Предполагается, что до этого его «клиентами» уже успели стать несколько футболистов и хоккеистов из ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев». По сведениям Baza, Самигуллин успешно сработался как минимум с восемью футболистами «Уфы».

При этом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве» УК РФ. Его уже арестовали на два месяца в рамках расследования.

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Леонид Микуляк
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