Бывший сотрудник ГИБДД попался на продаже спортсменам военных билетов в Уфе

В Уфе задержан бывший сотрудник ГИБДД по подозрению в продаже спортсменам военных билетов

В Уфе бывший сотрудник ГИБДД попался на продаже спортсменам военных билетов — его задержали сотрудники ФСБ. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, фигуранта — Фарита Самигуллина — задержали 15 апреля возле «Уфа Арена» с поличным при передаче денег за очередной военный билет, позволяющий «откосить» от службы в армии. Предполагается, что до этого его «клиентами» уже успели стать несколько футболистов и хоккеистов из ФК «Уфа» и ХК «Салават Юлаев». По сведениям Baza, Самигуллин успешно сработался как минимум с восемью футболистами «Уфы».

При этом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве» УК РФ. Его уже арестовали на два месяца в рамках расследования.

