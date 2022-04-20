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Российский футбол призвали очистить от шушеры

Бывший футболист сборной России Самедов призвал развивать академии и воспитывать тренеров

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о ситуации в отечественном футболе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Надо убрать всю футбольную шушеру», — призвал Самедов. Он добавил, что необходимо направить средства на развитие академий и воспитание тренерских кадров. По его мнению, способных работать с детьми специалистов в стране недостаточно. «Очень многие не соответствуют уровню», — подчеркнул спортсмен.

Российский футбол столкнулся с изоляцией: клубы и сборные лишились возможности выступать на международном уровне из-за ограничений Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Санкции спровоцировали отъезд иностранных футболистов и тренеров из России.

Самедов известен по выступлениям за «Москву», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». С 2011 по 2018 год он привлекался к играм за сборную России. Вместе с командой добрался до четвертьфинала ЧМ-2018.

Николай Костюков
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