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Родственнице Назарбаева предъявили новое обвинение

Бывшей жене племянника Назарбаева предъявили новое обвинение в хищении

Фото: Yakov Fedorov / Wikipedia

Бывшей жене племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Гульмире Сатыбалды предъявили новое обвинение в хищении. Об этом сообщается на сайте Антикоррупционной службы республики.

В ведомстве заявили, что родственница Назарбаева подозревается в особо крупном хищении средств, выделенных для проведения фактически невыполненных строительно-монтажных работ на объектах Универсиады-2017 в Алма-Ате.

В Антикоррупционной службе добавили, что по фактам совершения аналогичных преступлений с участием должностных лиц госорганов и руководства ТОО «Ария-Жана Астана» проводятся досудебные расследования и в других регионах Казахстана.

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Гульмиру Сатыбалды задержали 17 марта. Ее подозревают в причастности к хищению бюджетных средств в особо крупном размере, в частности 747 миллионов тенге, которые были выплачены государством за фактически не выполненные строительно-монтажные работы.

До этого 13 марта по подозрению в хищении особо крупных средств АО «Казахтелеком» и превышении должностных полномочий был задержан муж Гульмиры Сатыбалды племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы.

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Алевтина Запольская
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