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В России отреагировали на приостановку выплат от ФИФА за ЧМ-2018

Сорокин: приостановка выплат от ФИФА за ЧМ-2018 связана с техническими проблемами

Фото: Globallookpress.com

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин прокомментировал приостановку выплат за турнир от Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова передает РИА Новости.

Он предположил, что это может быть связано с техническими проблемами. «Коммуникация по этому вопросу уже давно ведется с Российским футбольным союзом, мы не являемся его частью, поэтому мне сложно сказать. Здесь может быть что угодно», — отреагировал на происходящее Сорокин.

Ранее 20 апреля директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, что ФИФА приостановила выплаты за чемпионат мира 2018 года. «От ФИФА мы должны получить 100 миллионов долларов. РФС уже получил 30 процентов от общей суммы», — сообщил он и добавил, что об отмене выплат речи не идет.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году проходил в 11 российских городах. Победителем турнира стала сборная Франции. Сборная России на мундиале пробилась в четвертьфинал. ФИФА признала чемпиона мира — 2018 лучшим за всю историю проведения турнира.

Дарья Коршунова
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