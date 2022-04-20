Ведущая Первого канала оценила слухи вокруг Малышевой

Ведущая Стриженова опубликовала видео со съемок программы «Здоровье» с Еленой Малышевой

Российская актриса, ведущая программы «Время покажет» на Первом канале Екатерина Стриженова опубликовала кадры со съемок передачи «Здоровье». Она также дала оценку слухам вокруг ведущей этой передачи Елены Малышевой. Соответствующий пост появился в Telegram-канале актрисы.

«На съемке программы "Здоровье" работа кипит. У Елены Васильевны Малышевой записывается очередной пул», — написала Стриженова. Она опубликовала ролик, в котором ей в присутствии Малышевой измерили давление. Помимо этого, ведущая показала видео с прогулкой по студии программы «Здоровье».

Стриженова также прокомментировала слухи о Малышевой, опубликованные в некоторых СМИ. «Удивительно, что до сих пор читаю в сети всевозможные небылицы, видимо от "особо осведомленных". (...) Человек успешный и уважаемый всегда является мишенью для бездарностей», — заявила она.

30 марта Baza сообщила о том, что Малышева объявила команде программы «Жить здорово!» о закрытии проекта. Причиной якобы стали изменения в сетке вещания Первого канала. Телеканал опроверг этот слух.

Позже некоторые СМИ сообщили о том, что Малышева якобы переехала в США на постоянное место жительства. Ведущая также опровергла эту информацию и заявила, что находится в Москве.