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Высланные российские дипломаты вылетели из Японии

Самолет с высылаемыми из Японии российскими дипломатами вылетел из Токио

Фото: pixabay.com

Самолет авиакомпании «Россия» с российскими дипломатами и сотрудниками торгпредства, о высылке которых из страны объявила Япония, вылетел из Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром в среду, 20 апреля, дипломатов на территорию посольства пришли проводить их коллеги и друзья. Посол России в Японии Михаил Галузин поблагодарил их за работу. Он назвал шаг Японии произвольным, недружественным и политизированным.

Автобус с дипломатами выехал с территории посольства под марш «Прощание славянки» и направился в сторону аэропорта Ханэда.

8 апреля сообщалось, что власти Японии объявили восемь российских дипломатов персонами нон грата. Решение Токио коснулось сотрудников российского посольства и торгпредства в Токио.

Посол России в Токио Михаил Галузин заявил, что высылка российских дипломатов из Японии не останется без соответствующего ответа Москвы. Он причислил Японию к ряду стран, проводящих недружественную политику в отношении России и напомнил о необходимости поддерживать дипломатические каналы в условиях сложной международной обстановки.

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Марина Совина
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