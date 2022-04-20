В НАСА запланировали тщательно исследовать Уран

В НАСА представили планы по тщательному изучению Урана

В последнем докладе Национальной академии наук НАСА озвучило цели новой космической миссии, где одной из ключевых задач стало тщательное исследование Урана и, возможно, его спутников. Полный отчет доступен на официальном сайте Национальной академии наук.

Первый и единственный полет к Урану был совершен в 1986 году, тогда аппарат НАСА смог пролететь мимо орбиты планеты. Старт новой экспедиции планируется в 2031 году на ракете Falcon Heavy. В космическое путешествие, помимо ракеты, отправится орбитальный аппарат, который сможет сохранять работоспособность на протяжении нескольких лет, а также зонд, который должны погрузить в атмосферу планеты для изучения местных ветров, состоящих из гелия, водорода и метана. В задачи миссии входит изучение необычной орбиты Урана и, если в бюджете США найдутся около четырех миллиардов долларов, его 27 спутников.

В феврале 2022 года британские ученые совместно с коллегами из США смогли объяснить различия в оттенках Нептуна и Урана. По их мнению, из-за более тонкой атмосферы Нептуна создается впечатление, что он темнее Урана, хотя обе планеты имеют синий цвет благодаря высокому содержанию отражающего голубой свет метана.