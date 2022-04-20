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В НАСА запланировали тщательно исследовать Уран

В НАСА представили планы по тщательному изучению Урана

Фото: NASA

В последнем докладе Национальной академии наук НАСА озвучило цели новой космической миссии, где одной из ключевых задач стало тщательное исследование Урана и, возможно, его спутников. Полный отчет доступен на официальном сайте Национальной академии наук.

Первый и единственный полет к Урану был совершен в 1986 году, тогда аппарат НАСА смог пролететь мимо орбиты планеты. Старт новой экспедиции планируется в 2031 году на ракете Falcon Heavy. В космическое путешествие, помимо ракеты, отправится орбитальный аппарат, который сможет сохранять работоспособность на протяжении нескольких лет, а также зонд, который должны погрузить в атмосферу планеты для изучения местных ветров, состоящих из гелия, водорода и метана. В задачи миссии входит изучение необычной орбиты Урана и, если в бюджете США найдутся около четырех миллиардов долларов, его 27 спутников.

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Елена Апазиди
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