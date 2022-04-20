«Известия»: россиянам стали предлагать дистанционно оформить карты Visa и Mastercard

На фоне введения запрета на использование карт Visa и Mastercard россиянам за рубежом в сети стали предлагать оформить пластик зарубежных банков. Соответствующие сайты и Telegram-каналы утверждают, что на оформленные карты для обхода санкций можно будет переводить до десяти тысяч долларов в месяц (или эквивалентной суммы в другой валюте) с помощью «Золотой короны» или со счетов российских банков, которые не попали под санкции. Об этом в среду, 20 апреля, пишут «Известия».

Так, на одном из сайтов в интернете предлагается дистанционно оформить пластиковую карту банка из Узбекистана, Грузии, Сербии и Киргизии. Для этого необходимо предоставить паспортные данные, ИНН, подписать договор и доверенность на юриста компании, а также перевести предоплату в размере 30 процентов, рассказали изданию в колл-центре портала. Цена карты с доставкой в Москву составит от 20 тысяч рублей, процедура займет от пяти рабочих дней. В результате, обещают там, клиенту оформят мультивалютный счет для хранения евро, долларов и местной валюты в одном из банков.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева предупредила, что в случае отказа банка нерезиденту, клиент не сможет потребовать возврат денег. Кроме того, есть риск передачи персональных данных третьим лицам — теоретически, по ним даже можно оформить кредит.

Другой сервис предлагает россиянам оформить карту Altyn Bank из Казахстана за 15 тысяч рублей. С 21 марта заявки на услугу подали около 80 тысяч клиентов, а оплатили порядка трех тысяч человек, рассказал CEO компании-разработчика сервиса Игорь Минчук. По его словам, гарантий на получение карт сейчас нет, поскольку банки Казахстана опасаются вторичных санкций. Однако он заверил, что клиентам, у которых возникли сложности, компания предлагает другие варианты или возвращает деньги.

Глава аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов, как и Екатерина Токарева, допустил, что подобные ресурсы могут обманывать клиентов, собирая заявки и оплату, а затем пропадая. Учитывая, что они начали свою деятельность недавно, проверить такие сайты крайне сложно. Тревогу вызывают и крайне низкие цены. По его мнению, такая мошенническая схема может распространиться.

Ранее руководитель отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB Яков Кравцов заявил, что россиян ожидает новая волна активности мошенников. Он рассказал, что в течение последнего месяца мошенники использовали схемы, связанные с актуальной новостной повесткой. Например, они предлагали жертве использовать слишком высокий курс доллара и осуществить операции с валютой. Также он предупредил о появлении множества фишинговых сайтов, где мошенники собирают персональные данные, включая логины, пароли, сведения о банковских картах и другую информацию.