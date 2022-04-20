В МИД оценили возможность взаимных визитов официальных лиц России и КНДР

В МИД России заявили, что пока нет возможности осуществлять взаимных визиты с КНДР

Директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев оценивая в беседе с ТАСС возможность взаимных визитов официальных лиц России и КНДР рассказал, что в настоящее время это неосуществимо.

«Нет, потому что наши партнеры закрыты полностью. И пока нет возможности осуществлять визиты», — заявил представитель российского дипломатического ведомства.

Он также подчеркнул, что с февраля 2020 года Северная Корея запретила въезд в страну, в связи с чем сложно спрогнозировать, когда именно появится возможность осуществлять подобные визиты. Дипломат отметил, что в настоящее время такая перспектива не наблюдается. Более того, запрещен даже провоз товаров через пункты пропуска, заключил Зиновьев.

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