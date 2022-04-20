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В МИД России рассказали о планах по введению виз для граждан Украины

МИД России заявил, что Москва не собирается вводить визы для украинцев

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Москва не собирается вводить визы для граждан Украины. Об этом заявил РИА Новости источник в МИД России.

На вопрос о том, допускает ли в сложившихся обстоятельствах российское правительство введение виз для граждан Украины, источник ответил, что таких планов не имеется.

Ранее стало известно, что власти Великобритании ужесточили требования для выдачи виз украинским беженцам из соображений нацбезопасности. В рамках программы «Дома для Украины» было выдано только 2,7 тысячи виз, хотя всего было получено 28,3 тысячи прошений.

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Николай Чигасов
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