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Российского посла вызовут в МИД Молдавии после слов Захаровой

Посла России в Молдавии вызовут в МИД из-за слов Захаровой о президенте Санду
Олег Васнецов

Олег Васнецов. Фото: Михай Караус / РИА Новости

Посол России в Молдавии Олег Васнецов будет вызван в МИД страны из-за слов в адрес президента республики Майи Санду официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом заявил глава пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства Даниел Водэ, передает РИА Новости.

Он также сообщил, что ведомство приняло к сведению заявление представителя МИД РФ, в котором сохраняется «неконструктивная и неприемлемая риторика в адрес президента Молдавии».

Представитель ведомства также привел текст выступления главы Молдавии на русском языке, в котором она говорит, что «мы обязаны помнить о победе цивилизации над фашизмом и нацизмом». «Решения, недавно принятые в парламенте Молдавии, представляют собой суверенное право нашей страны», — добавил Водэ.

Ранее Захарова осудила слова Санду, которая предложила отправить георгиевскую ленту в «мусорное ведро истории». Захарова подчеркнула, что Россия считает возмутительным решение Молдавии о запрете георгиевской ленты. «Я понимаю, что на Молдавию тоже давят, но есть вещи, которые нельзя предавать. Это же настоящее предательство», — сказала представитель МИД.

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Марина Совина
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