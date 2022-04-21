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США отказались участвовать в эвакуации мирных жителей Мариуполя

В Пентагоне отказались участвовать в возможной эвакуации мирного населения Мариуполя

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

США отказались участвовать в возможной эвакуации мирного населения Мариуполя. Об этом заявил представитель Пентагона, цитату приводит РИА Новости.

«США не будут присутствовать на земле для помощи в эвакуации. Не будет и воздушного судна США в воздухе, чтобы это делать», — подчеркнули в ведомстве.

При этом ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд допустила, что союзники Вашингтона по НАТО будут участвовать в эвакуации мирных жителей и раненых военных из Мариуполя, если Россия позволит. Однако до этого само Минобороны России обратилось к властям Украины с требованием вывести мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона гарантирует безопасную эвакуацию для мирного населения в любом избранном ими направлении, насильственное удерживание гражданских в качестве «живого щита» является терроризмом.

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Виктория Кондратьева
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