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Бедрос Киркоров подарит картину Музею Победы

Народный артист Бедрос Киркоров подарит картину Федора Селезнева Музею Победы

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

89-летний народный артист России Бедрос Киркоров передаст картину Федора Селезнева в дар Музею Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу институции.

Торжественное вручение художественного экспоната состоится 23 апреля на церемонии награждения победителей V Международного конкурса-фестиваля детского творчества «Мои герои большой войны». Композиция под названием «Чаепитие в Сосновке. Май 1972 года» из личной коллекции певца посвящена памятнику советскому солдату в Болгарии.

«На картине запечатлена дружеская встреча певца с маршалами Победы Георгием Жуковым и Иваном Баграмяном», — сообщается в пресс-релизе.

В настоящее время Бедрос Киркоров находится в санатории в Подмосковье и проходит лечение из-за проблем с сердцем. Ранее 54-летний эстрадный певец Филипп Киркоров прокомментировал госпитализацию своего отца, рассказав о том, что состояние родственника ослабло из-за перенесенного коронавируса, а также сердечной недостаточности.

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Анастасия Астахова
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