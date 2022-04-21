Бедрос Киркоров подарит картину Музею Победы

Народный артист Бедрос Киркоров подарит картину Федора Селезнева Музею Победы

89-летний народный артист России Бедрос Киркоров передаст картину Федора Селезнева в дар Музею Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу институции.

Торжественное вручение художественного экспоната состоится 23 апреля на церемонии награждения победителей V Международного конкурса-фестиваля детского творчества «Мои герои большой войны». Композиция под названием «Чаепитие в Сосновке. Май 1972 года» из личной коллекции певца посвящена памятнику советскому солдату в Болгарии.

«На картине запечатлена дружеская встреча певца с маршалами Победы Георгием Жуковым и Иваном Баграмяном», — сообщается в пресс-релизе.

В настоящее время Бедрос Киркоров находится в санатории в Подмосковье и проходит лечение из-за проблем с сердцем. Ранее 54-летний эстрадный певец Филипп Киркоров прокомментировал госпитализацию своего отца, рассказав о том, что состояние родственника ослабло из-за перенесенного коронавируса, а также сердечной недостаточности.