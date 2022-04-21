Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Комиксы Marvel больше не будут выходить в России

Компания Marvel перестанет выпускать комиксы в России

Фото: Wachiwit / Legion-media.ru

Издательство Marvel приостанавливает выдачу лицензий на комиксы российским партнерам. Об этом сообщает GeekCity.

Американская компания, занимающаяся созданием и распространением печатных рассказов о супергероях, разослала в российские издательства письма с уведомлением о том, что прекращает продажу своих комиксов, а также продление лицензии на них на неопределенный срок. Решение вступит в силу летом этого года.

Ранее анонсированные произведения успеют выйти из печати, однако увеличить тираж старых комиксов или выпустить новые летом больше будет нельзя.

«С точки зрения ретейла могу сказать, что это будет сильный удар по рынку, ощутимый, но, следует признать, не фатальный. Фатальным ударом был бы сейчас уход японских издательств, который пока как будто не намечается. А вот по издательствам, которые строили свою программу, опираясь в основном на Marvel, это, конечно, разрушительный удар», — сообщил совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский в своем Telegram-канале.

Ранее правообладатели произведений о Гарри Поттере заявили об остановке сотрудничества с российскими цифровыми магазинами книг. В связи с этим продажи серии романов о волшебнике выросли в 48 раз за 2 дня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Россия закрыла консульства стран Балтии в Петербурге
На поддержку авиаотрасли выделили 100 миллиардов рублей
Инфляция в Европе ускорилась
Электричка зажала дверями ногу пассажирке и протащила ее по перрону в Москве
Семья нашла в доме потайную комнату на случай конца света
Джонни Депп отказался возвращаться к съемкам «Пиратов Карибского моря»
Россиянам назвали достойную альтернативу летнему отдыху на море
Вероятность отставки Шольца оценили
Медведев ответил на заявление главы СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту
Бывшего топ-менеджера «Новатэка», его жену и дочь нашли мертвыми в Испании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.