Азиатский мегаполис сильно испугался COVID-19 и погряз в мусоре

Строгие коронавирусные ограничения в Гонконге привели к скоплению тысяч тонн отходов

Китайский Гонконг сильно испугался распространения пандемии COVID-19 и погряз в горах мусора. Строгие коронавирусные ограничения и повсеместное использование одноразовых масок, перчаток, антиковидных костюмов и прочих средств защиты привели к скоплению в азиатском мегаполисе тысяч тонн пластиковых отходов, пишет Reuters.

По данным городского правительства, ежедневно в городе выбрасывают около 2,3 тысячи тонн мусора — только 11 процентов из них подвергаются переработке и повторному использованию. Гонконгские чиновники заявили, что допускали резкий взлет объема пластикового мусора, и призвали горожан по возможности вести экологичный образ жизни.

Отмечается, что большой вклад в скопление опасных отходов внесли так называемые карантинные отели, куда помещают людей с подтвержденным коронавирусом и тех, кто с ними контактировал. Еду и различные предметы обихода в таких заведениях подают в целлофановых упаковках.

По данным Reuters, сейчас в подобных учреждениях проживают десятки тысяч человек — большинство из них даже не заражены COVID-19 и пребывают там ради предосторожности. Экологи считают, что для борьбы с катастрофическим загрязнением планеты власти Гонконга должны разрешить правильную утилизацию и повторное использование пластика в ковидных отелях.

Ранее человечеству предложили умываться без использования воды, чтобы снизить риск засух и предотвратить кризис пластиковых отходов. Альтернативой привычным средствам гигиены, по мнению экспертов, могут стать продукты в твердых форматах — они содержат больше активных ингредиентов, а при их производстве расходуется на 38 процентов меньше пригодной для питья жидкости.