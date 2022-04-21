Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Осложнения COVID-19 оказались способны вызвать деменцию

В Миссурийском университете выявили риск развития деменции после осложнений COVID-19

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ученые Миссурийского университета в США выявили, что осложнения COVID-19, такие как пневмония, способны вызвать деменцию. Выводы исследования опубликованы в журнале Open Forum Infectious Diseases.

Для этого ученые изучили данные 21 тысячи госпитализированных с пневмонией до июля 2021 года. Оказалось, что практически в 50 процентах случаев это была вирусная пневмония, вызванная SARS-CoV-2. У 312 человек с COVID-19 (около трех процентов) после выздоровления была диагностирована деменция, у пациентов с пневмонией, вызванной другими причинами, эта цифра оказалась около 2,5 процентов (263 человека). В основном деменция с вызванной коронавирусом пневмонией проявлялась у заболевших старше 70 лет. У них повреждалась память, самоконтроль, им становилось сложнее выполнять бытовые задачи.

Материалы по теме:
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота». Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота».Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
11 августа 2021
Мутация неизбежна. Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
Мутация неизбежна.Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
24 августа 2021

Медики считают, что полученная информация напоминает о важности наблюдения пожилых пациентов, перенесших COVID-19. В дальнейшем ученые хотят провести дополнительные исследования, чтобы изучить связь между коронавирусной инфекцией и деменцией на более продолжительных отрезках времени.

В марте 2022 года австралийские специалисты из Университета Монаша выявили, что более обеспеченные люди, живущие в престижных районах, имеют лучшую память и лучше защищены от развития деменции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Европейская страна отказалась от российской нефти
Стало известно о пожаре в НИИ войск ВКО в Твери
На суде бывший депутат Госдумы Бурнашов признал вину в нападении на полицейского
Российские власти увидели желание IKEA вернуться в Россию
Глава «Лукойла» ушел из компании на фоне санкций
Отбеливающие полоски оставили блогершу с черными зубами
Захарова ответила на просьбу Джонсона быть милосердными с британским пленным
Головина сравнили со звездой «Реала»
В Греции сообщили об освобождении задержанного российского танкера
В «Макдоналдсе» в центре Москвы заметили полный зал посетителей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.