Джонни Депп рассказал об угрозах Эмбер Херд покончить с собой

Актер Джонни Депп рассказал об угрозах бывшей супруги Эмбер Херд покончить с собой

58-летний американский актер Джонни Депп рассказал о том, что его бывшая жена, 35-летняя актриса Эмбер Херд, угрожала покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает TMZ.

На судебном заседании Депп рассказал, что у Херд часто проявлялись суицидальные наклонности. Во время ссор экс-супругов Эмбер заявляла, что не сможет существовать без актера и угрожала покончить жизнь самоубийством, когда Джонни, пытаясь избежать конфликта, уходил домой.

На этом Херд не останавливалась и приходила к входной двери актера, а также пыталась докричаться до него. Депп добавил, что его бывшая супруга даже нанимала охрану, чтобы та могла остановить его у лифта, когда артист возвращался домой.

Помимо этого, американский актер обвинил экс-супругу в употреблении запрещенных препаратов и алкоголя во время их брака.

Ранее, на одном из судебных заседаний по делу о разводе звездной четы, Депп предоставил фотографии, доказывающее домашнее насилие со стороны Херд. На снимках можно увидеть лицо Джонни с царапинами и ранами. Ранее эти кадры нигде не публиковались.

В среду, 20 апреля, голливудский актер рассказал о жестоком обращении матери с ним.

