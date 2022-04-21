Емельяненко прокомментировал конфликт с бывшим бойцом UFC на турнире Bellator

Федор Емельяненко рассказал о конфликте с бывшим бойцом UFC Андерсоном на турнире Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко рассказал о конфликте с американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

45-летний россиянин прокомментировал произошедшее после поединка его подопечного Вадима Немкова против Андерсона. Их бой был признан несостоявшимся из-за столкновения головами. Емельяненко подчеркнул, что полноценного общения между ним и американцем не было.

«Андерсон высказал недовольство объявленным результатом, а я жестом показал ему, что с его стороны был запрещенный удар», — вспомнил Емельяненко. Он добавил, что после замечания Андерсон, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), пожал Немкову руку.

19 апреля Андерсон заявил, что доминировал в поединке и посчитал себя победителем, несмотря на официальный результат боя. Он раскритиковал Емельяненко за поведение в клетке. По словам бывшего бойца UFC, тяжеловес не хотел признавать неудачу своего подопечного.

Поединок Немкова и Андерсона прошел в рамках финала Гран-при Bellator в полутяжелом весе. Из-за того, что бой был признан несостоявшимся, россиянин сохранил титул чемпиона организации.