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Американский боец Bellator осудил поведение Федора Емельяненко

Боец Bellator Андерсон осудил Федора Емельяненко за отказ признавать победу над Немковым
Кори Андерсон

Кори Андерсон. Фото: Jason Silva / Globallookpress.com

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кори Андерсон, выступающий в промоушене Bellator, в интервью YouTube-каналу TMZ Sports осудил поведение россиянина Федора Емельяненко.

Андерсон рассказал, что Емельяненко отказался признавать его победу над Вадимом Немковым 16 апреля. «Я был на взводе из-за того, что Емельяненко подошел и сказал: "Ты не победил, ты только бил головой". Вместо того, чтобы сказать: "Адский бой. Жаль, что все так закончилось. Мы отыграемся". Братан, мне плевать, кто ты, легенда или нет», — заявил спортсмен.

Немков провел бой против Андерсона в ночь на 16 апреля в рамках турнира Bellator 277. Он завершился в третьем раунде после столкновения соперников головами, в результате чего у Немкова открылось сильное кровотечение. Судьи приняли решение признать бой несостоявшимся.

Для обоих бойцов это первый поединок, который был признан несостоявшимся. Всего на счету 29-летнего россиянина 14 побед при двух поражениях. В активе 32-летнего Андерсона 16 побед и пять поражений.

Анастасия Борисова
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