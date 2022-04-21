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56-летняя актриса взволновала фанатов снимком в бикини

Модель Элизабет Херли снялась в голубом бикини с разрезами на бедрах и взволновала фанатов

Фото: Marco Piraccini / Globallookpress.com

Британская актриса, модель и дизайнер Элизабет Херли поделилась фотографией в откровенном образе и взволновала поклонников. Снимок появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость снялась в голубом бикини с разрезами на бедрах. На размещенном кадре манекенщица позирует лежа на диване с распущенными волосами. Видно, что на лицо звезды нанесены румяна персикового цвета, пастельно-розовая помада и серые тени, при этом на ней нет аксессуаров. «Съемки на солнечном острове имеют свои плюсы», — подписала она публикацию.

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Фанаты оценили внешний вид актрисы и принялись писать ей комплименты в комментариях под постом, который набрал более 120 тысяч лайков. «Прекрасна!», «Фантастика! Ты моя любовь!», «Женщина моей мечты», «Выглядишь потрясающе», «Вот это фигура!» — высказались они.

Раннее в декабре 2021 года Элизабет Херли поделилась фото в откровенном наряде с глубоким декольте и восхитила поклонников. Звезда сфотографировалась на фоне картины в мини-платье, частично обнажавшем ее грудь, и с высокими разрезами на бедрах.

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Мария Винар
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