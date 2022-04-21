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Джонсон рассказал о максималистской позиции Зеленского

Джонсон назвал максималисткой позицию Зеленского по вопросу ДНР и ЛНР

Фото: Matt Dunham / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский занимает максималистскую позицию относительно вопроса освобождения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по дороге в Нью-Дели на встречу с премьер-министром Нарендрой Моди, передает The Guardian.

«Точка зрения президента Украины, если я ее правильно понимаю, а мы много с ним говорим, заключается в том, что он хотел бы, чтобы российские силы были вынуждены покинуть свои позиции в Донецке и Луганске. Это достаточно максималистская позиция. По Крыму она [у Зеленского] не настолько максималистская», — рассказал премьер.

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Джонсон также назвал поставки вооружения Киеву лучшим ответом на развитие событий на Украине со стороны мировых лидеров. Он отметил, что НАТО «продолжит придерживаться стратегии» поставки Украине оружия для самообороны.

Ранее британский лидер поставил под сомнение перспективы мирных переговоров на Украине, назвав недобросовестной позицию президента России Владимира Путина. Он обвинил российского лидера в попытке провести переговоры с позиции силы, поглотив большую часть территорий Украины.

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Виктория Кондратьева
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