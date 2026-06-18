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05:28, 18 июня 2026Мир

Иран и США подписали меморандум по прекращению войны. Сразу после этого они обменялись угрозами

Иран и США удаленно подписали меморандум по прекращению войны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны. Документ был подписан удаленно, в электронном виде, и вступил в силу.

Позднее обе стороны подтвердили факт подписания. В частности, Иран и США обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Также стороны приняли решение воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга. Соединенные Штаты обязуются вывести войска из прилегающих к Ирану районов в течение 30 дней после подписания меморандума. В свою очередь, Иран обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив.

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Окончательное соглашение должно быть принято в течение максимум 60 дней с возможностью продления по обоюдному согласию сторон.

Иран и США обменялись угрозами и предупреждениями

Как подчеркнул президент США Дональд Трамп, полные условия подписанного меморандума обнародуют в ближайшее время. Санкции с Исламской Республики американцы начнут снимать, если Иран будет делать то, чего от него ожидают. Когда речь зашла про Ормузский пролив, глава Белого дома пояснил, что в настоящее время он открыт частично. В полной мере судоходство должны возобновить уже в пятницу.

При этом Трамп заявил, что США нанесут по Ирану удар, если Тегеран нарушит соглашение. Он признался, что не желает такого развития событий, но в случае отказа соблюдать договоренности Иран будет разбомблен «к чертям». При этом политик считает, что вторая сторона не собирается идти на какие-либо нарушения.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи предупредил, что Тегеран будет вправе игнорировать сроки выполнения своих обязательств, если США будут вести себя в таком же ключе.

Если американцы будут затягивать с выполнением своих обязательств, мы тоже будем затягивать

Исмаил Багаипредставитель МИД Ирана

«Мы не собираемся выполнять свои обязательства, если вторая сторона будет уклоняться от их выполнения», — пояснил он.

Дипломат добавил, что в тексте меморандума значатся переговоры по ядерной проблеме и снятию санкций. Он отметил, что вне меморандума «Тегеран не упустит ни одной возможности задокументировать, расследовать и объяснить преступления, совершенные против иранского народа».

Трамп отказался инвестировать в Иран даже 10 центов из 300 миллиардов долларов

Одним из пунктов меморандума значится разработка плана восстановления Ирана Америкой и ее союзниками на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что Тегеран получит доступ к фонду, если выполнит обязательства по соглашению.

Однако Трамп заявил, что Вашингтон не передает Тегерану даже десяти центов. Американский лидер при этом допустил, что в Иран могут инвестировать страны Персидского залива, и отметил, что не просил их об этом, предположив, что «они не будут этого делать, пока не узнают, изменилось ли поведение» страны.

10
центов

отказался вкладывать Трамп в восстановление Ирана

Позднее выяснилось, что инвестиционный фонд для восстановления Ирана наполнят за счет частных фирм из США, стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии и других регионов. Фонд будет вкладывать средства в энергетику, логистику, производство и транспорт Ирана. Он будет частным инвестиционным инструментом, а не программой репараций, и не будет наполняться за счет государственных средств США

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