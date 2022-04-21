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Спорт

Российский хоккеист назвал преимущество переезда в США

Хоккеист системы «Бостон Брюинс» Меркулов заявил, что в США образование важнее спорта
Георгий Меркулов

Георгий Меркулов. Фото: Winslow Townson / AP

Российский игрок системы клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинс» Георгий Меркулов назвал преимущества переезда в США. Его слова приводит Sport24.

«Там не как в России, где, если ты хоккеист, можешь забить на учебу. В Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) игроки не получают зарплату, они учатся, а хоккей на втором плане», — заявил спортсмен. Он добавил, что хоккеистам объясняют важность высшего образования, так как в НХЛ попадает маленький процент игроков. Меркулов подчеркнул, что в США учатся даже летом.

Меркулов является воспитанником школы ЦСКА. Весной 2022 года он подписал с «Бостоном» контракт новичка и начал играть за фарм-клуб команды «Провиденс».

17 января российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Борщев, выступающий в американском промоушне UFC, рассказал о трудностях жизни в стране. Он пожаловался на отсутствие денег в начале карьеры.

Анастасия Борисова
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