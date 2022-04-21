Защитный маневр российского Ми-28Н показали на видео

Защитный маневр российского вертолета Ми-28Н в ходе спецоперации показали на видео

Экипаж российского ударного вертолета Ми-28Н «Ночной охотник» в ходе специальной военной операции в Донбассе выполнил пуск ракет в режиме кабрирования. Защитный маневр показали на видео. На запись обратила внимание «Российская газета».

Запись демонстрирует вертолет, который выполняет полет на малой высоте. Перед началом атаки пилот увеличивает угол подъема носа летательного аппарата, одновременно выпуская неуправляемые ракеты. После этого Ми-28Н опускается и уходит под прикрытием тепловых ловушек.

Отмечается, что кабрирование используют экипажи самолетов и вертолетов. Это позволяет поразить цель за возвышенностью, не попадая в зону поражения средств противовоздушной обороны противника.

Ми-28Н «Ночной охотник» совершил первый полет в 1996 году. Вертолет способен выполнять фигуры высшего пилотажа. Ми-28Н может нести управляемые, неуправляемые, а также зенитные ракеты.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают модернизированную версию вертолета Ми-24П. Специалисты Национального центра вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова (входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех») запатентовали вертолет с улучшенными характеристиками.