Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В идее изымать имущество украинцев в Крыму нашли противоречие Конституции России

Крашенинников увидел противоречие Конституции в планах изымать имущество украинцев в Крыму
Павел Крашенинников

Павел Крашенинников. Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

В Совете при президенте России по кодификации законодательства заявили, что законопроект о принудительном изъятии имущества у украинских олигархов и граждан других недружественных стран в Крыму противоречит российской Конституции. Противоречие в этой идее нашел глава Совета, Павел Крашенинников, слова которого приводит ТАСС.

«Это не является регулированием, которое должно быть в Гражданском кодексе. Это не может регулироваться законодательством субъектов РФ, — заявил Крашенинников. — Этот законопроект мы ни в коем случае не можем поддержать»

По заключению Совета, пояснительная записка к проекту не содержит в себе обоснований к его принятию, а сам проект закона не согласуется с 35 статьей Конституции.

Упомянутая статья основного закона страны гласит, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, и принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

Проект закона об изъятии объектов собственности недружественных стран без выплаты компенсации был внесен в Госдуму Госсоветом Крыма. С такой инициативой власти региона выступили после сообщений о планах Киева по национализации имущества граждан РФ на Украине. Заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов назвал действия киевских властей «варварством».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось
Названа основная версия гибели бывшего топ-менеджера «Новатэка»
Американский банк начнет делать карты из переработанного пластика
Стая крокодилов убила шестерых жителей одной деревни
Су-27 Балтфлота поразили воздушные цели
Число попавших в больницу после пожара в оборонном НИИ в Твери выросло
В России оценили сложность возвращения иностранных компаний
Названы самые уязвимые перед санкциями регионы России
Раскрыт многомиллионный заработок Оксаны Самойловой
Бывший глава МВД Украины назвал условия для взятия «Азовстали»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.