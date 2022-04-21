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Спорт

Овечкин убедил судей отменить удаление соперника в матче НХЛ

Александр Овечкин убедил судей отменить удаление соперника в матче НХЛ против «Вегаса»

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вмешался в работу судей матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом периоде нападающий оказался на льду после столкновения с игроком команды соперника Максом Пачиоретти. Арбитры остановили игру и собирались удалить американца, но россиянин убедил их отменить решение. Форвард заявил, что нарушения не было.

Встреча прошла в ночь на четверг, 21 апреля. Основное время игры завершилось со счетом 3:3, а в овертайме победную шайбу забросил «Вегас». Овечкин отметился двумя голами и отдал результативную передачу соотечественнику Евгению Кузнецову.

В матче с «Голден Найтс» 36-летний Овечкин довел количество голов в нынешнем сезоне до 50, россиянин достиг этой отметки девятый раз в карьере. По этому показателю форвард сравнялся с канадцами Уэйном Гретцки и Майком Босси.

Алексей Гусев
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