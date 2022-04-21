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Спорт

Бывшего чемпиона мира по боксу снова обвинили в изнасиловании

Бывшего чемпиона мира по боксу Оскара де ла Хойю снова обвинили в изнасиловании

Фото: ImagePressAgency / face to face / Globallookpress.com

Бывшего чемпиона мира по боксу в шести весовых категориях американца Оскара де ла Хойю снова обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает ESPN.

Пострадавшая подала в суд на 49-летнего промоутера, рассказав о двух эпизодах, имевших место в 2020 году. Женщина, имя которой не разглашается, заявила, что де ла Хойя изнасиловал ее после корпоративного мероприятия в Мексике. Второй случай произошел в Лос-Анджелесе. Тогда пострадавшая оказалась дома у де ла Хойи, где бывший боксер совершил против ее воли действия сексуального характера, используя секс-игрушки.

В сентябре 2021-го де ла Хойя признался, что в возрасте 13 лет подвергся сексуальному насилию со стороны взрослой женщины. Тогда промоутер заявил, что произошедшее нанесло ему психологическую травму, с последствиями которой он так и не справился.

Де ла Хойя не впервые столкнулся с обвинением в сексуальном насилии. Осенью 2019-го бывшая подруга спортсмена обратилась в полицию и заявила, что в 2017 году де ла Хойя принудил ее к интимной связи.

На счету де ла Хойи 45 боев на профессиональном ринге, в которых он одержал 39 побед (30 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Последний поединок спортсмен провел в 2008-м, после чего завершил карьеру.

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Николай Костюков
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