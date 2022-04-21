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Названы способы сэкономить при поездках на Байкал и Камчатку

Вице-президент РСТ Барзыкин назвал организованный туризм на Байкале наиболее выгодным

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин посоветовал путешественникам пользоваться услугами туроператоров при планировании своего отдыха на Байкале или Камчатке. С их помощью, уточнил он, можно получить скидку до 50% на перелет и размещение. Об этом эксперт рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Эксперты туристического рынка назвали Байкал достойной альтернативой летнему отдыху на побережьях Черного и Азовского морей. По словам представителей гостиничного бизнеса, из-за санкций и нестабильного курса рубля зарубежные поездки для большинства россиян стали недоступны, поэтому соотечественники чаще выбирают направления внутри страны, в том числе Байкал.

Купальный сезон на озере, как правило, начинается в середине июля и заканчивается в середине августа. Вода в это время года прогревается в среднем до плюс 24 градусов. «Идеальные места для отдыха на Байкале — Малое море и остров Ольхон. Также популярностью у туристов пользуется поселок Листвянка, поскольку это самая близкая к Иркутску точка, где можно посмотреть на озеро», — высказались специалисты.

Через туроператоров дешевле

С июня на Камчатку будут запущены чартерные программы, рассказал Барзыкин. Он напомнил, что аналогичные рейсы уже существуют на Байкал. «Они субсидируются Ростуризмом. Уже миллиард и двести миллионов на это заложено. То есть 50 процентов от стоимости тура субсидирует государство», — сообщил он.

Такие туры можно приобрести у туроператоров. Их стоимость начинается от 55 тысяч рублей. Организовывать самостоятельные путешествия на Байкал и Камчатку тоже можно, однако это будет значительно дороже. «Здесь как ни крути 50 процентов на перелет уже скидка есть у туроператора, ну и пакетные туры также, поэтому здесь будет дешевле купить готовый тур», — посоветовал Барзыкин.

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Кроме того, на Байкале и Камчатке ограниченное количество средств размещения. «С туроператором вы гарантированно в три звезды попадете, что тоже важно. Ну и программа будет вам обеспечена», — подчеркнул специалист.

Альтернатива

«Если не захочется на Байкал, то Черноморское побережье открыто. Это и Крым, и Анапа, и Геленджик. В связи с тем, что приостановлена работа аэропортов, туда можно добраться только поездом. С 1 июля туда запускают автомобильные чартеры, то есть автобусы высокой комфортности», — сообщил Барзыкин.

Стоимость путевок до Черноморского побережья начинается от 35 тысяч рублей. «Это будет дешевле, чем на Камчатке и на Байкале. Разные средства размещения, разные туры, поэтому и разная стоимость. Одинаковой она быть не может, также как и отдых. Но и там, и там хорошо», — резюмировал вице-президент РСТ.

Ранее в апреле российские туристы назвали лучшие отечественные направления для путешествия мечты. Так, 24 процента признались в желании хоть раз отправиться на отдых на Байкал и своими глазами увидеть самое большое пресное озеро Земли.

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Виктория Немис
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